İstanbul'da AVM'lerin kapanış saati öne çekildi

stanbul’a olumsuz hava koşulları nedeniyle peş peşe önlemler alınmaya devam ediyor. İlk etapta birçok kurye firması kar yağışı nedeniyle bugün teslimat yapılmayacağını duyurmuştu.

Öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrasında Arnavutköy’de 30 araçlık bir zincirleme kaza meydana gelmişti. Kaza sonrasında açıklama yapan Vali Yerlikaya ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’a Trakya istikametinden araç girişinin yasaklandığını belirtti.

Vali Yerlikaya’nın yaptığı ikinci açıklama ise AVM’lerin kapanış saati ile ilgili oldu.

İSTANBUL’DA BUGÜN AVM’LER SAAT KAÇTA KAPATILACAK?

Yapılan açıklamada “Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla; saat 19.30’da KAPATILACAKTIR. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.” denildi.