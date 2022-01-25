İstanbul'da ana arterlerdeki tıkanıklık devam ediyor
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kar nedeniyle, bazı yollar ise terk edilen araçlar nedeniyle tıkanmış durumda.
Genel 25.01.2022, 09:07
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda aracın yollarda mahsur kalması nedeniyle ana arterlerdeki tıkanıklık sürüyor.
Özellikle İstanbul'un batısındaki ilçelerde dün akşam çok sayıda kişi araçlarını tıkanan yollarda bırakarak kardan korunmak için kapalı mekanlara sığındı.
Bazı yollar kar nedeniyle, bazı yollar ise terk edilen araçlar nedeniyle tıkanmış durumda.
Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında, özel araçların trafiğe çıkması yasaklanmış olmasına rağmen trafik yoğunluğu yüzde 45'in üzerinde gözüküyor.
Yetkililerin kar nedeniyle tıkanan bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.
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