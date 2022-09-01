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İstanbul'da 8 ilçede eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Genel 01.09.2022, 12:12
İstanbul'da 8 ilçede eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: AA
#İstanbul #terör operasyonu
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