İstanbul'da 3 yeni metro hattı bu yıl hizmet verecek

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından şu anda toplam 103 kilometre uzunluğunda 7 metro hattında çalışma yapılırken, söz konusu hatlardan 3'ü bu yılın sonunda, geri kalanı ise 2023 yılı içinde hizmete girecek.

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı 7,4 kilometre uzunluğuna sahip. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip hattın hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanırken, yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması temin edilecek.

Planlanan hatlarla Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro hattı ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hatları birbirine bağlanacak.

Metro inşaatında tüm şaft (10 adet) ve yaklaşım tünellerinin imalatları tamamlandı. Kazısı tamamlanan şaft ve yaklaşım tünellerinden ana hat ve istasyon tüneli kazıları da bitirildi.

Sabiha Gökçen kuyruk tüneli, bağlantı kolu, Kuyruk Tüneli Bölgesi Viyadük Altı Geçişi, Eski Terminal Önü Giriş ve Çıkış Yapısı, Fevzi Çakmak İstasyonu'na ilave olarak Fevzi Çakmak Yaya Bağlantı Tüneli, Fevzi Çakmak Yaya Bağlantı Tüneli Giriş ve Çıkış Yapısı yapılıyor.

Sabiha Gökçen-Kaynarca Metro Hattı Projesi'nde genel ilerleme oranı yüzde 92'ye ulaşırken, hastane ve yaya bağlantı tünelleri ve kuyruk tüneli inşaatı ile genel ilerleme yüzde 96,91 olarak gerçekleşti.

Tünel imalatları yüzde 99 seviyesinde tamamlanırken, projenin bu yılın ikinci yarısında bitirilmesi hedefleniyor.

Gayrettepe-Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattı

Uzunluğu 37,5 kilometre olan ve 9 istasyondan oluşan Gayrettepe ile İstanbul Yeni Havalimanı'nı bağlayacak metro inşaatının ihalesi 2016 sonunda yapıldı, 9 Aralık 2016'da yer teslimiyle işlere başlanıldı.

Günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak hattın Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarında kazı, iksa ve kaba inşaat işleri bitirildi, ince işler ve elektromekanik imalatları ile çevre düzenleme işleri tamamlanma aşamasında bulunuyor.

TBM Tünel imalatı tamamlanan hatta, istasyonların betonarme durumu yüzde 99,84, NATM tünelleri ilerlemesi yüzde 99,63 seviyesinde gerçekleşti.

Hatta toplam 10 (4'lü dizi) trenle araç, hat ve sinyalizasyon testleri devam ediyor. Kağıthane ile Havalimanı arasının bu yılın ikinci yarısında, Gayrettepe ile Havalimanı arasının ise yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Şehir Hastanesine hizmet etmesi planlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, bölgedeki toplu taşıma altyapısının tamamlanmasına katkı sağlayacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli Olimpiyatköy Hattı'nın devamı olarak mevcut Metrokent İstasyonu'ndan başlayan hat üzerinde sırasıyla Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyonla yaklaşık 5,95 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Metro hattı, bu koridor üzerindeki ticari alanlara, sağlık kurumlarına ve yoğun konut alanlarına hizmet edecek. Metro hattı, günlük 70 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı" işi, 30 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlıkça üstlenildi.

Metrokent Kayaşehir Merkez İstasyonu hat işleri yüzde 100 oranında bitirilirken, Kayaşehir Merkez İstasyonu-Kuyruk Tüneli Arası hat işleri sürüyor, 800 metre imalat kaldı. Proje kapsamında ana hat tünel kaplamaları tamamlandı.

Hat üzerindeki istasyonlar şöyle; Onurkent İstasyonu, Şehir Hastanesi İstasyonu, Kayaşehir 15. Bölge (Toplu Konutlar) İstasyonu, Kayaşehir Merkez İstasyonu.