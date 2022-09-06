İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da bakım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede elektrik yaşanacağını duyurdu.
Genel 06.09.2022, 13:57
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da bakım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede 2 ila 10 saate yakın planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
BEDAŞ, İstanbul'da 6 ve 7 Eylül günleri 21 ilçede 10 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte kesintinin olacağı ilçeler...
Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmapaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi şu saatlerde yaşanacak;
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|4
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|15
|2. M.City
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|14
|4. Brighton
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|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
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|10
|3. Villarreal
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|10
|4. Real Betis
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|9
|5. Osasuna
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|9
|6. Athletic Bilbao
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|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
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|7
|9. Real Sociedad
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|4
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|4
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|4
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|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
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|1
|20. Cadiz
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