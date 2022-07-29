İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
İskenderun'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan tanker bulunduğu yerden çekildi.
Genel 29.07.2022, 23:16 29.07.2022, 23:40
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İskenderun'dan Ukrayna’ya giderken makine arızası yapan "ADİL İBRAHİMLİ" isimli 139 metre boyundaki tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.
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