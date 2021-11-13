İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıkması ile birlikte gemi trafiğinin saat 13.10'da kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin 06.45'te askıya alındığı belirtilmişti.