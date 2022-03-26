İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin bulunmasından dolayı güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Genel 26.03.2022, 15:05
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edildiğini, SAS Timleri tarafından emniyete alınan cismi etkisiz hale getirmek amaçlı müdahaleye başlandığı bilgisini vermişti.
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