İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arızalandı
Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güney girişinde kargo gemisinde arıza meydana geldi.
Genel 07.08.2022, 10:36
Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güney girişinde makine arızası meydana gelen 120 metrelik kargo gemisi, Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 120 metre uzunluğa sahip "FOX" isimli kargo gemisinde, Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası oldu.
Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-12 römorkörü refakatinde Ahırkapı açıklarına emniyetle demirletildi.
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Beşiktaş
|1
|3
|3. Gaziantep FK
|1
|1
|4. Sivasspor
|1
|1
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Alanyaspor
|0
|0
|7. Ankaragücü
|0
|0
|8. Antalyaspor
|0
|0
|9. Karagümrük
|0
|0
|10. Fenerbahçe
|0
|0
|11. Galatasaray
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. Kayserispor
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Fulham
|1
|1
|8. Liverpool
|1
|1
|9. Brentford
|0
|0
|10. Brighton
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. West Ham United
|0
|0
|15. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0