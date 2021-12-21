İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Genel 21.12.2021, 14:32
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.
Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.
Açıklamada, tankerin 13.54 itibarıyla demir almış kılavuz kaptan nezaretinde, Kurtarma-8 ve Kurtarma-5 refakatinde güney yönlü boğaz seyrine başladığı ve Ahırkapı’ya çekileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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