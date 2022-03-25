İstanbul Boğazı'nda gemi kazası

İstanbul Boğazı girişi Rumeli Feneri açıklarında, 99 metrelik kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli 99 metrelik kargo gemisi, bugün sabaha karşı Rumeli (Türkeli) Feneri’nin yaklaşık 10 mil açıklarında, bir balıkçı teknesiyle çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 2 römorkör ve bir bot olay yerine ulaştı.

Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaşarak gözden kaybolduğu ve henüz bulunamadığı bildirildi. Vectis Isle isimli kargo gemisi ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

Kıyı Emniyeti Gene Müdürlüğü’nün kazayla ilgili sosyal medya paylaşımında da şu açıklama yapıldı:

"Bulgaristan’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan Vectis Isle isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, Kurtarma-11, Mehmetçik Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kurtarma-11 Römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi."