İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Genel 27.10.2022, 10:38
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği iki yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.
Trafik, görüşün iyileşmesiyle birlikte saat 09:00'da Kuzey/Güney yönlü olarak tekrar açılacak.
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