İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.