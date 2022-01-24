İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışından dolayı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındı.
Genel 24.01.2022, 10:19
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak: AA
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