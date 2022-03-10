İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçişi çift yönlü askıya alındı.
Genel 10.03.2022, 09:40
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
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