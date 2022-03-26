İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden açıldığı bildirildi.
Genel 26.03.2022, 16:14
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu.
İstanbul Boğazı, denizde mayın bulunmasının ardından çift yönlü trafiğe kapatılmış, Milli Savunma Bakanlığı inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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