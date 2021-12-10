İstanbul Aydın Üniversitesi ile Lahor Üniversitesi arasında iş birliği

Toplantıya, İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, OUL Güvenlik, Strateji ve Politika Araştırmaları Merkezi direktörü Prof. Dr. Rabia Akhtar ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.