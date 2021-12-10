İstanbul Aydın Üniversitesi ile Lahor Üniversitesi arasında iş birliği
İstanbul Aydın Üniversitesi ile Pakistan’ın Lahor Üniversitesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye-Pakistan arası diplomatik ve ekonomik ilişkiler konusunda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı sonrasında bir iş birliği protokolü imzalandı.
Genel 10.12.2021, 17:39 10.12.2021, 17:42
Toplantıya, İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, OUL Güvenlik, Strateji ve Politika Araştırmaları Merkezi direktörü Prof. Dr. Rabia Akhtar ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.
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|14
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|10
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|10
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|39
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