İstanbul'a sulu kar yağdı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kentin batısındaki bazı ilçelerde görülen sulu kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Çatalca Elbasan Köyü'nde sabah saatlerinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında ve yerlerde ufak çaplı kar birikintisi oluştu.