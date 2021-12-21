İstanbul'a ilk kar yağdı
Meteoroloji'nin, AKOM'un ve İBB'nin günlerdir kar uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarılardan sonra metropol şehir İstanbul'a yılın ilk karı düştü.
Genel 21.12.2021, 16:02 21.12.2021, 16:07
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun dün sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.
Ongun, paylaşımında '' AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız.” ifadelerini kullanmıştı.
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|4. Hatayspor
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|6. Alanyaspor
|17
|27
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|8. Sivasspor
|17
|25
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|25
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|11
|Takımlar
|O
|P
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|31
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|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
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|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
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|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Barcelona
|17
|27
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
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|18
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