İstanbul'a ilk kar yağdı

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun dün sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.

Ongun, paylaşımında '' AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız.” ifadelerini kullanmıştı.

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