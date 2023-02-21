İstanbul 2 Nolu Barosu, depremzedelerden avukatlık ücreti alınmamasını tavsiye etti

Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı ve Baro Yönetim Kurulu; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde zarar gören tüm vatandaşlarımızdan, baro üyelerimizin vekalet görevi üstlenmeleri halinde avukatlık ücreti almaması ve karşı tarafa hükmedilen vekalet ücretinin de yaşanan felaket sebebiyle geride kalan yetim çocuklara bağışlanması yönünde tavsiye kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.