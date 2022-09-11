Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Genel 11.09.2022, 09:53
Murat Gürdal yönetimindeki 32ABU873 plakalı otomobil, Muratbağı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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