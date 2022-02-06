Isparta'da evinde ölü bulunan kişiyle ilgili başsavcılıktan açıklama
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ramazan Nazlı'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Genel 06.02.2022, 15:14
Açıklamada, "Muayene sonucunda, Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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