İspanya, göçmenlerin ölümü için mafyayı suçladı

Başbakan Pedro Sanchez, İspanyol gazetesi La Vanguardia'ya verdiği demeçte, Melilla sınırında yaşanan olaylarda düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Sanchez, "düzensiz göçmenlerin şiddet uygulayarak sınır hattına saldırmasının arkasında uluslararası mafya örgütlerinin olduğunu" savunarak, olaylar sırasında Fas jandarmasından da ölenler ve yaralananların olduğunu söyledi.

Sanchez, sınırdaki Fas ve İspanya güvenlik güçlerine bir kez daha teşekkür etti.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez Garcia da bakanlar kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "Melilla'daki görüntüler elbette ki kalbimizi parçaladı, acı verdi. Üzüntü duyuyoruz ve hayatını kaybeden tüm insanların yakınlarına baş sağılığı diliyoruz. Ama herkes bilmelidir ki uluslararası mafya örgütleri bu dramı provoke ediyor." şeklinde konuştu.

Mecliste soruşturma açılması talebi

Diğer yandan koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos (UP) ittifakı, Melilla'daki olaylarla ilgili mecliste bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

UP, Başbakan Sanchez'i de Fas güvenlik güçlerini öven açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Ana muhalefetteki Halk Partisi de konunun bir an önce aydınlığa kavuşmasını ve Başbakan Sanchez'in acil olarak genel kurulda milletvekillerini bilgilendirmesini istedi.

Bu arada İspanya'daki bazı sivil toplum kuruluşları da Melilla sınırında düzensiz göçmenlerin ölümüne neden olan gerçeklerin açıklığa kavuşturulması için soruşturma açılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Melilla'da yaşananlar

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında 24 Haziran'da yaşanan düzensiz göçmen akınında, Fas makamları 18 kişinin öldüğünü açıklamış, Fas İnsan Hakları Derneği ölü sayısının 27, İspanyol Caminando Fronteras örgütü de 37 olduğunu öne sürmüştü.

Fas tarafında yaşanan olayla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ölen, yaralanan ve gözaltına alınan göçmenlerin üst üste yere atılmaları ve kötü muamele görmeleri tepkilere yol açmıştı.