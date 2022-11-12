İslam'a ve Müslümanlara hakaretler yağdıran Hindu liderin kitabının reklamının yapılmasına tepki

İslam düşmanlığıyla tanınan Hindu dini liderin düşüncelerinin yer aldığı bir kitabın Türkiye'de basılıp satışa sunulması tepki topladı.

Okuyanus Yayınevi'nden çıkan ve Ayşegül Ekinci imzasını taşıyan kitabın içeriğinde Sadhguru isimli Hindu din adamının felsefesinden kesitler yer alıyor.

İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretleriyle tanınıyor

Sadhguru isimli Hindu din adamı, Hinduist görüşlerinin yanı sıra İslam'a yönelik saldırı ve hakaretleriyle tanınıyor.

Kitaba tepki gösteren gazeteci Ali Mustafa "Hindistan'da Hindu faşizminin ateşli bir destekçisi olan ve Müslümanları geri bir dinin takipçileri olarak açıkça hedef alan Sadhguru, Müslüman çoğunluğa sahip Türkiye'de 'manevi şifacı' olarak kutlanıyor. Utanç verici ve safça." ifadelerini kullandı.

Hindistan, çeşitli Hindu liderlerin söylem ve eylemleri paralelinde Hindu kitlelerin Müslümanlara yönelik saldırılarıyla tanınan bir ülke.

Özellikle son dönemde Hindistan'da iktidar partisitarafından desteklenen radikal Hindu çetelerin saldırılarında çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti.

Kaynak: Mepa News