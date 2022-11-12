İslam'a ve Müslümanlara hakaretler yağdıran Hindu liderin kitabının reklamının yapılmasına tepki
Türkiye'de İslam düşmanı Hindu dini liderin düşüncelerinin yer aldığı bir kitabın basılması tepkiye neden oldu.
İslam düşmanlığıyla tanınan Hindu dini liderin düşüncelerinin yer aldığı bir kitabın Türkiye'de basılıp satışa sunulması tepki topladı.
Okuyanus Yayınevi'nden çıkan ve Ayşegül Ekinci imzasını taşıyan kitabın içeriğinde Sadhguru isimli Hindu din adamının felsefesinden kesitler yer alıyor.
İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretleriyle tanınıyor
Sadhguru isimli Hindu din adamı, Hinduist görüşlerinin yanı sıra İslam'a yönelik saldırı ve hakaretleriyle tanınıyor.
Kitaba tepki gösteren gazeteci Ali Mustafa "Hindistan'da Hindu faşizminin ateşli bir destekçisi olan ve Müslümanları geri bir dinin takipçileri olarak açıkça hedef alan Sadhguru, Müslüman çoğunluğa sahip Türkiye'de 'manevi şifacı' olarak kutlanıyor. Utanç verici ve safça." ifadelerini kullandı.
Hindistan, çeşitli Hindu liderlerin söylem ve eylemleri paralelinde Hindu kitlelerin Müslümanlara yönelik saldırılarıyla tanınan bir ülke.
Özellikle son dönemde Hindistan'da iktidar partisitarafından desteklenen radikal Hindu çetelerin saldırılarında çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti.
Kaynak: Mepa News
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Başakşehir
|13
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Ankaragücü
|13
|13
|15. Karagümrük
|12
|12
|16. Sivasspor
|14
|11
|17. Hatayspor
|12
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Pendikspor
|12
|21
|3. Bodrumspor
|12
|21
|4. Keçiörengücü
|11
|21
|5. Samsunspor
|12
|20
|6. Boluspor
|12
|20
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|11
|14
|12. Adanaspor
|13
|14
|13. Erzurumspor
|12
|13
|14. Tuzlaspor
|11
|12
|15. Altay
|12
|12
|16. Altınordu
|11
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|11
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|14
|32
|3. Tottenham
|15
|29
|4. Newcastle
|14
|27
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|13
|21
|8. Chelsea
|13
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Leicester City
|15
|17
|13. Bournemouth
|15
|16
|14. Leeds United
|14
|15
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4