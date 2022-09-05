İSKİ duyurdu! 14 saatlik su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenilenen Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Genel 05.09.2022, 16:06
İSKİ'nin açıklamasına göre, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattı, 700 milimetre çapındaki çelik boruyla yenilendi.
Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının bugün 22.00 ile yarın 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyecek.
Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler şunlar:
"Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları."
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