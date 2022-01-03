İSKİ duyurdu! 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelerde 12 saat su kesintisi yaşanacak.
Genel 03.01.2022, 15:49
İSKİ açıklamasına göre, Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 milimetre isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın 10:00 -22:00 saatleri arasında 12 saat su kesintisi yapılacak.
Su alamayacak bölgeler şunlar:
"Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri. Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız mahalleleri. Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri."
Kaynak: AA
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