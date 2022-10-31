banner38

İSKİ'den İstanbullulara uyarı!

İSKİ'den İstanbullulara su tasarrufunu sağlamak için muslukların altındaki vanaları bir miktar kısın uyarısı yapıldı.

Genel 31.10.2022, 16:11
İSKİ'den İstanbullulara uyarı!

İSKİ'den yapılan açıklamada, kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediği belirtilerek, "Musluklarınızın altındaki vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın." denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediğini ancak barajların doluluk oranı ne olursa olsun küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerektiğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın tüm dünyada sınırsız bir kaynak olmayan suyun önemini daha da arttırdığı, Türkiye'de de kişi başına düşen su miktarının yıldan yıla azaldığı belirtildi.

2000 yılında 1652 metreküp olan bu miktarın 2009'da 1544, 2020'de ise 1346 metreküpe kadar gerilediği kaydedilen açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini gerçekleştiği takdirde kişi başına düşen su miktarının 1120 metreküp olacağı aktarıldı.

İSKİ'nin su kayıp kaçak oranını son 20 yılın en düşük seviyesine çekmeyi başardığına, arıtılmış atık sulardan geri dönüşüm suyu kazanmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, idarenin bu çalışmalarına destek olarak İstanbulluların su kullanım alışkanlıklarını değiştirmelerinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da kısa vadede bir susuzluk problemi yaşanması öngörülmemekle birlikte barajların doluluk oranı ne olursa olsun, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerekiyor." denildi.

"Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin"

Su sarfiyatını azaltacak ve aile bütçesine katkı sağlayacak önerilerin yer aldığı açıklamada, evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğinin unutulmaması gerektiği bildirildi.

Damlatan muslukların tamir ettirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın." ifadelerine yer verildi.

Çamaşırların makinada yıkandığında yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlanacağına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun birkaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın, buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan suyla değil kova ve fırça yardımıyla yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin."

#İSKİ #su tasarrufu
Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4
banner23