İskenderun Limanı'nda batan gemi yeniden yüzdürüldü

Yüzer duruma getirilen Togo bayraklı 3 bin 120 grostonluk "Sea Eagle" adlı kargo gemisinin İzmir'e götürülmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Römorkör yardımıyla yola çıkarılan geminin hava şartları elverişli olması durumunda 3-4 güne Aliağa'da olması planlanıyor.

İskenderun Limak Port'ta, 18 Eylül 2022'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi su alıp batmış, denize düşen konteynerler çıkarılmış, gemideki 63 ton yakıt da tahliye edilmişti.

Yapılan çalışmaların ardından gemi 2 Ocak'ta su yüzüne çıkarılmıştı.