İşçileri taşıyan traktör devrildi: 35 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan iki römorklu traktörün devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.
Genel 10.12.2022, 15:59
Özay K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen ve fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu iki römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkiindeki ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 35 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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