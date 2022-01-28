İş insanı Sadettin Saran'ın acı günü

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik yapan iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. İş insanı vefat haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Babasının gençlik video'larını da yayınlayan iş insanı, "Bize hayatta güçlünün değil haklının yanında olmayı öğreten, gururla aldığımız soyadını gururla yaşatacağımız adam... (1935-2022) ÖzbekSaran... Sevgili babamız, 28 Ocak 2022 Cuma günü, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecektir" diye yazdı.