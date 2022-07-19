Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.