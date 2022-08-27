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Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü.

Genel 27.08.2022, 14:10
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #PençeKilit Operasyonu
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