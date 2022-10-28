Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!



Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/btOoJG5RM8