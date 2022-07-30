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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

Genel 30.07.2022, 11:02
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
#PençeKilit Operasyonu #terörist
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