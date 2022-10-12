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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı öldürüldü.

Genel 12.10.2022, 14:28
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #PençeKilit
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