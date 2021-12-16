Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.