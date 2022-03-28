Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Genel 28.03.2022, 14:49
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir ettiği belirtildi.
Mücadelemiz sürüyor!
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/nUpFviEmne
Kaynak: AA
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