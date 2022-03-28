Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir ettiği belirtildi.

Mücadelemiz sürüyor!



Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/nUpFviEmne