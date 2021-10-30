Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı öldürüldü

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sFRf73iVRa

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2021 p>