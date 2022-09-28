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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 28.09.2022, 17:05
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

#Irakın kuzeyi #Milli Savunma Bakanlığı
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