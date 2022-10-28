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'İntihar etti' dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren sanığa müebbet

İstanbul Beyoğlu'nda başından silahla vurulmuş haldeki dini nikahlı eşi Gülseren Mamuş'u, intihar ettiğini söyleyerek hastaneye götüren Suat Özlüer'in "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verildi.

Genel 28.10.2022, 13:35
'İntihar etti' dediği eşini sokakta taşıyarak hastaneye götüren sanığa müebbet

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Suat Özlüer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatı ile Gülseren Mamuş'un ailesinin avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde alkollü olan sanığın maktulle tartıştığı ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan maktule ateş ederek ölümüne neden olduğunu belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, ayrıca sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve cezasında indirim yapılmamasını talep etti.

Savunmasında eşine ateş etmediğini öne süren sanık Özlüer, "1-2 ateş ettiğim doğru ancak eşime yönelik eylemim olmamıştır. Tabancayı sehpanın üzerine bıraktım. Eşimle konuşmaya çalıştım. Yaklaşık 15 dakika kadar sonra lavaboya geçtim. Tam ışığı yakıp içeri geçecekken bir el ateş sesi duydum. Tuvalete girmeden eşimin bulunduğu yere gittim. Eşimi yerde görünce bağırarak yardım talebinde bulundum. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Kaçmadım. Saklanmadım. Ancak yetiştiremedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, bu nedenle cezayı müebbet hapse indirerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Öte yandan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildiren mahkeme üyesi hakim, karara muhalefet şerhi düştü.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gülseren Mamuş (17) ile sanık Suat Özlüer'in (33) dini nikahlı eş olup Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları anlatılmıştı.

Olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği eşiyle tartıştığı aktarılan iddianamede, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğünün belirlendiği kaydedilmişti.

- Sanık cinayet iddiasını kabul etmemişti

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Özlüer, maktul ile 6 aydır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, kıskançlık sebebiyle ara sıra kavga ettiklerini söylemişti.

Olay günü eşine kendisini aldatmadığını anlatmaya çalıştığını ve bu sırada alkol aldığını belirten Özlüer, odada bulunan gardıroptan silah çıkardığını ve elinde silah varken konuşmaya devam ettiğini aktarmıştı.

#Gülseren Mamuş
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