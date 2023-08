İmam Hatipli Can Ahmet MUN'da bir yıldız gibi parladı

BM toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı, dünyanın dört bir tarafından katılımcı öğrencilerin dünya meselelerini tartıştığı, sonuç bildirgelerinin tavsiye niteliğinde BM'ye gönderildiği MUN Konferansı, Oxford Üniversitesi önderliğinde 1930'dan beri dünya çapında düzenleniyor.

En prestijli akademik aktivitelerden kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen etkinliklerde öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak komisyonlarda görev alıyor, temsil ettikleri ülkelerin bakış açısına göre sorunları ve çözümleri tartışarak sonuç önergesi hazırlıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Türkiye'de 2010'dan itibaren düzenlenmeye başlanan MUN konferanslarında bir ilk yaşandı. Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Can Ahmet Kılıç, 8-11 Mayıs'ta tamamı İngilizce olan Mehmet Emin Saraç Model United Nations'a (MESMUN'23) katıldı. Kılıç, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) komitesinde İtalya devletinin delegesi olarak bu konuya çözüm aradı.

Sunumuyla parmak ısırtan Kılıç'a "olağanüstü delege" ödülü verildi. Can Ahmet, bu başarısının ardından bu kez 10-13 Haziran'da İstanbul Erkek Lisesi MUN'da (ielmun), Dünya Sağlık Örgütü komitesinde Belçika devletinin delegesi pozisyonunda yer alarak, "elektronik sigara kullanımının önlenmesi", "dünyadaki buzul katmanlarında bulunan permofrostların erimesi sonucu ortaya çıkan antik mikroplar" ve "tarımda biyogüvenliği sağlama" gibi önemli konulardaki sunumuyla yine "olağanüstü delege" ödülünü aldı.

Son olarak 17-20 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi MUN Konferansı'na da (İUMUN) kabul alan Can Ahmet Kılıç, çoğunluğu siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine karşı konuşma yaptı. Kılıç, çoğunluğu siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine karşı konuşma yaptı. Kılıç, Ukrayna topraklarındaki Rus işgali hakkında NATO'nun karar alma kolu olan NAC komitesinde Slovenya delegesi olarak konferansta konuşmasını yaptı. Kılıç, güçlü İngilizcesi, siyasi bilgisi ve imam hatip lisesi profili ile 30 delegeyi domine ederek konferans sonunda yine "olağanüstü delege" ödülünü kazandı. Katıldığı 3 MUN toplantısında da bu ödülü alan Kılıç büyük bir başarıya imza attı.

"BENİ AŞAĞILADILAR"

Başarısını anlatan Can Ahmet Kılıç, "İstanbul Erkek Lisesi'ndeki konferansa katılanların yarısı LGS'de 500 tam puana yaklaşmış öğrenciler, yarısı milyoner çocuklarıydı. Pek çoğu iyi kolejlerde okuyan kişilerdi. Yaka kartımda Konya İmam Hatip yazısını gören delegeler çok şaşırıyorlardı. Seni buraya kim kabul etti, nasıl geldin, geldiğin şehir nasıl bir yer, Konya'yı bize biraz anlatsana diyenlerin yanı sıra aşağılayanlar da oluyordu. Hor görenler oldu. Her MUN oturumlarının sonunda ikinci veya üçüncü gün etkinlik yapılır. İstanbul Erkek Lisesi sosyal etkinliği ise Boğaz'da alkollü bir after partiydi. Partiye katılmadım ve benim katılmamam insanların dikkatini çekti. Hatta oturumların saatini namaz saatlerine göre ayarlanmadığını farkettim ve ikindi namazının geçtiğini fark edince "kişisel istek" hakkımı kullanarak namazımı kılabilir miyim dedim. Böyle bir istekte bulununca sanki hayatlarında ilk defa böyle bir istek duymuşcasına insanlar bana baktı. İnsanlar bu kadar garip karşıladı ancak ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Beni hakir görenlerin insanların yorumları ise artık şöyleydi: Konya'da MUN yaparsan görüşmek üzere, nasıl MUN yapılacağını senden öğrendik, parti kur oy verelim gibi... Tüm MUN camiasına İstanbul'da başta imam hatipliler olmak üzere Konya'nın tabularını yıkmış vaziyetteydim. Başta ezik gördükleri birisi onların üzerine çıkarak olağanüstü delege olmuştu. MUN organizasyonları sadece yüksek prestijli okullarda yapılıyor ve tekelleşmiş durumda. Anadolu'da okuyan öğrenciler MUN'dan bihaberler" sözlerini kaydetti.

