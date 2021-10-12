İmam hatip okulları TEKNOFEST’ten 17 dereceyle döndü

TEKNOFEST 2021 finalleri, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Havalimanında yapıldı. Final yarışmalarına ortaokul, lise ve üniversite düzeyince 600’ün üzerinde takım katıldı. Bunlar arasında ise 93 takımı imam hatip okullarından katılan gençler oluşturdu.

15 okulun gençleri

İmam hatip ortaokulları ve liselerinden programa 300 civarında başvuru geldi, bu projelerin 93’ü finallerde yarışmaya hak kazandı. Final yarışmaları sonucunda ise 17 okuldan 15 takım derece aldı. 4 takım birincilik ödülünün sahibi olurken, 6 takım ikincilikle ödüllendirildi. 3 takım ise Türkiye üçüncüsü oldu. Teşvik ödülü, özgün tasarım ödülü, görsel tasarım ödülü ve tanıtım yaygınlaştırma da verilen diğer ödüller arasında yer aldı.

Hangi okullar var?

Ortaokul ve liselerden yarışmalara katılarak başarı kazanan takımlar arasından Adana Çukurova Hümeyra Ökten Kız AİHL öğrencileri Elektrikli Araç Yarışlarında üçüncü oldu. Ankara Keçiören Prof. Dr. Necmettin Erbakan AİHL Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında ikincilik elde etti. Aydın Nazilli Asımın Nesli AİHL gençleri Eğitim Teknolojileri Yarışmasında ikincilik ödülünün sahibi oldu. Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL İnsanlık Yararına Teknoloji’de birincilik, Denizli Merkezefendi Servergazi İHO İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında ikincilik, Erzurum Yakutiye AİHL Elektrikli Araç Yarışlarında teşvik, Kadıköy AİHL İnsansız Hava Araçlarında birincilik, Konya Meram İHO Eğitim Teknolojileri Yarışmasında birincilik, Konya Meram Tahir Büyükkörükçü AİHL Roket Yarışmasında ikincilik, Malatya Selahaddin Eyyubi AİHL İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında ikincilik, Mersin Şehit Kübra Doğançay Kız AİHL Eğitim Teknolojileri Yarışmasında üçüncülük, Adapazarı AİHL Turizm Teknolojileri Yarışmasında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Hafız takımlardan 3 derece

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi arkadaşları gibi yarışmalara girerek ödül kazanan Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İHL öğrencilerinin ise onlardan bir farkı vardı. Hafızlardan oluşan 6 ayrı takımla finallerde yarışan gençler, 3 kategoride başarı elde etti. Danışman öğretmenleri Devrim Ertuğrul ile birlikte yarışmalara hazırlanan öğrenciler, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasında ikincilik elde etti. Roket Yarışmasında üçüncülük ve özgün tasarım ödüllerinin sahibi olan okulun gençleri, bir başka alanda Elektrikli Araç Yarışlarında da teşvik ödülünün sahibi oldu.