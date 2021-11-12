İlk ara tatil AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde uygulanacak ilk ara tatili kapsamında, bugün son ders zili çaldı.

İl dışında tatilini çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, okulların kapanmasıyla yaşanacak yoğunluğa yönelik gerekli önlemleri aldıklarını, seyahat etmek için gelen yolcuların ısı ölçer testinden geçtikten sonra terminale alındığını bildirdi.

Otobüslerde yolculuk öncesinde ısı ölçerler ve dezenfekte işlemlerinin uygulandığını vurgulayan Uludağ, "Biletlemelerde HES kodu olmadan işlem yaptırmıyoruz, yapan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bugüne kadar öyle bir firma ile karşılaşmadık. Şu anda yolcu oranını günlük bazda söylersek, yüzde 5 oranında bir artış var. Bu yoğunluk cumartesi olacağı için artışı o gün bekliyoruz." diye konuştu.

Biletlerde fiyat artışı yok

Bir otobüs firmasının yetkilisi Çetin Önal da öğleden sonra yoğunluğun hissedilmeye başlandığına dikkati çekerek, "Ankara olarak, otobüs sektöründe fiyatlarda herhangi bir artışa gitmedik. Genelde PCR testi, HES kodu gibi sorgulamalarla bilet satışımızı yapıyoruz. Yoğunluk oluşmasıyla ilave servisler uygulamaya aldık. Şu anda 60'a yakın ilave servisimiz var. Yoğunluğun pazar gününe kadar devam edeceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.