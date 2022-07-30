İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı

İrem için vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine tabutu Türk bayrağına sarılı olarak getirildi.

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İlhan İrem'in özel bir sanatçı olduğunu belirterek, "Müzikseverlerin ve Türk milletinin kalbinde taht kurmuş güzel bir insandı. Bu sebeple milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Demircan, İrem'im Anadolu'nun sevgi kültürünü popüler müzikle anlatmaya çalışan özel bir insan olduğuna değinerek, "Karanlıklardan çıkışını sevgiye bağlamış bir sanatçıydı. İşini aşk ile sevgiyle yapıyordu, sevgiyi, kardeşliği ve barışı ön plana çıkartan biriydi. Şarkılarını icra ederken dinleyicisiyle bu bağı kurabilen güçlü bir sanatçıydı. Vatanını milletini seviyordu, tabutunun Türk bayrağına sarılı olmasını özellikle vasiyet etmişti. Bütün bunlar onun hayat yolcuğunun ne kadar derin ve anlamlı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

İlhan İrem

Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu.