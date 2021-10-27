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İletişim Başkanlığından panel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yarın İtalya'nın başkenti Roma'da 'Kovid-19 Sonrası Küresel Yönetişim' paneli düzenleyecek.

Genel 27.10.2021, 19:22
İletişim Başkanlığından panel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek G-20 Zirvesi öncesinde, "Kovid-19 Sonrası Küresel Yönetişim: Daha Eşit, Adil, Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Dünya için Türkiye'nin Vizyonu" başlıklı panel düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Roma'da yarın yapılacak panelde, Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin küresel yönetişime yaklaşımı, G-20 ve Birleşmiş Milletlerin rolü, BM reformuna ilişkin Türkiye'nin önerileri ele alınacak.

Panelde ayrıca iklim değişikliği, inovasyonu destekleme, yoksulluk ve eşitsizliğin üstesinden gelmenin yolları, ekonomi ve finans alanlarında küresel yönetişimin nasıl güçlendirileceği gibi gündeme dair birçok konuda değerlendirmeler yapılacak.

TRT World'den Melinda Nucifora'nın moderatörlüğünü yapacağı panelde, uluslararası ilişkiler ve Türk siyaseti konusunda uzman İtalyan bilim insanı, Politika ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CeSPI) Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Valeria Giannotta, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İtalya ülke danışmanı Gino Costa konuşmacı olarak yer alacak.

Panel süresince ayrıca G-20 Zirvesi ve gündemde yer alan konular ile ilgili alan uzmanlarıyla mülakatlar yapılacak ve videolar çekilecek.

Kaynak: AA
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı #Roma #panel
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