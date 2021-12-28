İlan açıldı! 640 personel alınacak
Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Genel 28.12.2021, 08:57
Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilan açtı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022.
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
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|15
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|19
|11
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|46
|2. Sevilla
|18
|38
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