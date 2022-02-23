İlan açıldı! 55 personel alınacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Gazi Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

Gazi Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 mart 2022.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.