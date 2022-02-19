İlan açıldı! 236 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
Genel 19.02.2022, 15:10
Milli Savunma Bakanlığı 50 askeri personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2022.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 36 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 şubat 2022.
Eyüpsultan Belediyesi, Çöp kamyon şoförü, 150 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 şubat 2022.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Kasımpaşa
|26
|29
|14. Galatasaray
|25
|29
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|25
|26
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|26
|23
|19. Altay
|25
|22
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|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
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|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14