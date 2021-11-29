İlan açıldı! 231 personel alınacak
3 Bakanlık ile 9 Üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı.12 Kamu Kurumu 231 personel almak için ilana çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 85 sözleşmeli sanatçı alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021.
İstanbul Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021.
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021.
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 arlaık 2021.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 4 aralık 2021
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|15
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7