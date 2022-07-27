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İlan açıldı! 205 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi çok sayıda personel alımı yapacak.

Genel 27.07.2022, 09:14 27.07.2022, 09:17
İlan açıldı! 205 personel alınacak

Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ağustos 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ağustos 2022

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 75 Öğrenci alacak

Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak

#ilan #kamu kurumu #personel
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