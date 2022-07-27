İlan açıldı! 205 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi çok sayıda personel alımı yapacak.
Genel 27.07.2022, 09:14 27.07.2022, 09:17
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ağustos 2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ağustos 2022
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 75 Öğrenci alacak
Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak
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açık
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Puan Durumu
|Takımlar
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|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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