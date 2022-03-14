İlan açıldı! 173 personel alınacak

TÜBİTAK, TCDD,ATO ve Anadolu Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

TÜBİTAK, 74 personel alacak

TÜBİTAK, 74 personel alacak. Son başvuru tarihi 4 nisan 2022

TCDD, 82 İşçi Alacak

TCDD, 82 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 mart 2022

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022

Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak

Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2022