İlan açıldı! 173 personel alınacak
TÜBİTAK, TCDD,ATO ve Anadolu Üniversitesi bünyesine birçok personel katmak için ilan açtı.
Genel 14.03.2022, 08:13
TÜBİTAK, TCDD,ATO ve Anadolu Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
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Kaynak: AA
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|29
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
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|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
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|27
|44
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|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
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|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
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|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
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|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
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|27
|32
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|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
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|27
|26
|17. Granada
|28
|25
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|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19